Calciomercato Milan Maignan ai saluti | domani si chiude con il Chelsea

Il calciomercato estivo del Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo: Mike Maignan, portiere di assoluto talento, sta per salutare i rossoneri e approdare al Chelsea. Dopo intense trattative, le parti hanno finalmente trovato l’accordo, aprendo le porte a un trasferimento imminente. Domani si chiude ufficialmente questa importante operazione di mercato, segnando un cambio di scena nel panorama calcistico internazionale.

Mike Maignan si appresta a trasferirsi dal Milan al Chelsea in questo calciomercato estivo: trovata la quadra tra tutte le parti in trattativa.

