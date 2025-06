Calciomercato Milan le idee di Allegri per un ‘instant team’ da titolo

Max Allegri lavora in silenzio, ma pensa in grande: il calciomercato del Milan potrebbe trasformarsi grazie a idee audaci come l'acquisto di Modric e Rabiot, puntando a creare un ‘instant team’ da titolo. L’obiettivo? rafforzare il centrocampo e completare l’attacco con un top player accanto a Gimenez. Se le indiscrezioni si concretizzeranno, i rossoneri potrebbero sorprendere tutti nella prossima stagione.

Max Allegri ha qualche idea per il calciomercato del Milan: passando da Modric a Rabiot, per poi affiancare un attaccante a Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le idee di Allegri per un ‘instant team’ da titolo

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Editoriale ? #Milan cambia volto: nuovo progetto, nuove idee e strategie diverse. Con #Allegri, #Ibra e #Tare protagonisti, parte una rivoluzione silenziosa. Il mercato sarà solo l'inizio. #ACMilan #Milan #Calciomercato @la_rossonera ? Partecipa alla discussione

#Calciomercato #Milan – Secondo @MatteMoretto, #Allegri spinge per #Vlahovic: "Nella sua testa c’è Dusan" L’attaccante serbo resta un'idea forte per il nuovo Milan. Scopri tutti i dettagli nel nostro articolo! #ACMilan #Vlahovic #SerieA #Moretto Partecipa alla discussione

Milan, ultima idea per il centrocampo: piace Rovella, idee chiare per Allegri - La nuova coppia del Milan formata dal direttore sportivo Igli Tare e dal tecnico Massimiliano Allegri è già costantemente al lavoro per formare quella che sarà la. Scrive msn.com

Milan, Allegri: con il neo allenatore un calciomercato a tinte bianconere - Massimiliano Allegri torna al Milan: Rabiot e Vlahovic i primi obiettivi di mercato per rilanciare i rossoneri con un progetto a tinte bianconere ... Come scrive tag24.it

Calciomercato Milan, Allegri cambia la strategia del Diavolo - Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha chiesto soprattutto calciatori di esperienza da aggiungere all’attuale rosa rossonera Il calciomercato Milan del futuro prende forma, e la parola d’ordine ... Lo riporta milannews24.com