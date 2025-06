Calciomercato Milan l’Al-Hilal torna alla carica per Theo Hernández

Il calciomercato del Milan si infiamma ancora di più: l'Al-Hilal, dopo aver studiato le sue mosse, torna alla carica per Theo Hernández, desiderosa di portarlo a giocare sotto la guida di Simone Inzaghi. La volontà di rafforzarsi non conosce pause, e il futuro del talentuoso terzino rossonero potrebbe essere scritto altrove. Resta da scoprire se questa volta i sauditi riusciranno a superare le resistenze del club italiano.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, l'idea di Theo Hernández sulla proposta dell'Al-Hilal - Theo Hernández via dal Milan per l'Al-Hilal in questo calciomercato estivo? Difficile. Alla base c'è un motivo importante Daniele Triolo Redattore 8 giugno 2025 (modifica il 8 giugno 2025 | 08:40) Sec ... Si legge su informazione.it

Calciomercato Milan, l'idea di Theo…" - Milan e Al-Hilal hanno raggiunto l'accordo per la cessione di Theo Hernandez, ma il giocatore non è ancora convinto e non ha accettato la proposta. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Atletico Madrid a ... Scrive informazione.it

