Calciomercato le news di domenica 8 giugno

Se sei appassionato di calciomercato, non puoi perderti le ultime notizie di domenica 8 giugno: trattative in corso, acquisti in fase di definizione e indiscrezioni su Inter, Juventus, Napoli, Milan e Roma. Un giorno cruciale mentre le squadre cercano di finalizzare i loro affari prima della chiusura della finestra di trasferimenti. Restate con noi, perché questa è solo l’inizio di un'estate ricca di sorprese e colpi di scena!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che sarà aperta fino a dopodomani, martedì 10 giugno. Ma naturalmente, siamo solo all’inizio. DIRETTA – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, le news di domenica 8 giugno

In questa notizia si parla di: Calciomercato News Giugno Domenica

Calciomercato Milan, colpo grosso dei rossoneri per la fascia? Le news - Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia scoppiettante, con i rossoneri pronti a sferrare un colpo grosso per rinforzare la fascia.

TUTTO IL MONDO E' #GENOA: parola ai #GENOANI nel mondo. Cosa aspettarsi dalla finestra di #CALCIOMERCATO ? Da domenica fino al 10 giugno c'è spazio per depositare i primi contratti. Con GIOVANNI LAUDICINA da SYDNEY e ALEX PUGNO da LO Partecipa alla discussione

Escl. - Il #Torino pianifica il rinnovo fino al 2029 del giovane talento Alessio #Cacciamani (classe 2007) fresco di debutto in Serie A contro l’Inter domenica. Prolungamento da siglare al compimento dei 18 anni a fine giugno. #calciomercato Partecipa alla discussione

DIRETTA Calciomercato, le news di domenica 8 giugno: addio Spalletti, Vieira rinnova - Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima ... Leggi su calciomercato.it

Osimhen rifiuta l'Al Hilal, Svilar piace al Milan, Bonny vicino all'Inter: le news di calciomercato in diretta di domenica 8 giugno - Giugno fa rima con calciomercato con le formazioni che, archiviata la stagione, iniziano a porre le basi per le squadre che saranno. Leggi su ilmessaggero.it

Beukema gradito al Napoli, Svilar piace al Milan e Bonny vicino all'Inter: le news di calciomercato in diretta di domenica 8 giugno - Giugno fa rima con calciomercato con le formazioni che, archiviata la stagione, iniziano a porre le basi per le squadre che saranno. Leggi su leggo.it