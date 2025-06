Calciomercato Juventus nome a sorpresa | la nuova dirigenza pesca da una neopromossa! C’è il gradimento di Tudor L’indiscrezione e tutti i dettagli

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una scoperta a sorpresa: l’interesse di Igor Tudor, nuovo allenatore bianconero, per un talento emergente di una neopromossa in Serie A. Tra i nomi sul tavolo spicca quello di Josh Doig, esterno sinistro del Sassuolo, valutato oltre i 5 milioni di euro. La suggestiva pista apre nuovi scenari e mantiene alta l’attenzione dei tifosi. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti…

Calciomercato Juventus, nome a sorpresa: gradimento di Tudor per il calciatore di una neopromossa in Serie A. Tutti gli aggiornamenti. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Josh Doig sarebbe tra i giocatori graditi ad Igor Tudor per rinforzare la fascia sinistra della Juventus. Il Sassuolo potrebbe però chiedere alla Juve ben più dei 5 milioni di euro dell'attuale valore di mercato dell'esterno sinistro classe 2002 della Nazionale scozzese. In ogni caso, Doig torna sulla lista della nuova dirigenza. Staremo a vedere.

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Aggiornamento #Juventus. MIO OK? MIO Come vi ho detto la Juventus vuole lavorare con #Comolli (che ha già incontrato #Tudor e confermato fiducia in attesa delle prestazioni della squadra al MDC) e CHIELLINI per capire come chiudere assetto societario! Partecipa alla discussione

Da ieri sto maturando la convinzione.. che #Inzaghi (che io credo andrà via dall'Inter).. possa essere un nome a "sorpresa" per #DeLaurentiis. Aggiorno il mio #FantaAllenatore. Partecipa alla discussione

