Calciomercato Juventus Comolli abbandona quella pista | il club arabo ha deciso di alzare la posta in palio! Manca solo l’ok definitivo del giocatore

Il calciomercato della Juventus prende una piega inaspettata: Comolli si ritira dalla corsa per Victor Osimhen, il club arabo Al Hilal alza la posta e aspetta solo l’ok definitivo del giocatore. Mentre i bianconeri cercano alternative, il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe ormai essere scritto in Arabia. Il mercato si infiamma, e tutto sembra indicare che Osimhen potrebbe presto cambiare maglia, lasciando spazio a nuovi scenari di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Comolli si defila dalla corsa per quell’attaccante! Il club arabo alza la posta in palio: manca solo l’ok del giocatore. Victor Osimhen non l’attaccante su cui la Juventus in sede di calciomercato. La sua carriera potrebbe presumibilmente proseguire in Saudi Pro League. L’ Al Hilal, infatti, sembra orientato a prendere l’attaccante nigeriano. Un passo importante è stato effettuato nella giornata di oggi. Secondo quanto asserito da Gianluca Di Marzio, il club saudita ha alzato la propria offerta: è stata esercitata la clausola rescissoria da 75 milioni di euro nei confronti del Napoli proprietario del cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com