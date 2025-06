Calciomercato Juve quell’obiettivo per l’attacco si è promesso all’Inter! Adesso le due società trattano per trovare un accordo anche se c’è distanza | la situazione attuale

Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere una svolta decisiva: Rasmus Hojlund, promettente attaccante, avrebbe già dato il suo assenso all’Inter. Ora, le due società sono impegnate in trattative per trovare un accordo, anche se ancora c’è distanza. La situazione tiene col fiato sospeso i tifosi bianconeri, poiché un addio del nuovo obiettivo potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato della Juve. La partita è tutta da giocare e tutto può ancora succedere.

Calciomercato Juve, quell'attaccante potrebbe andare all'Inter: c'è il suo sì! Adesso le due società trattano, ma c'è distanza. Il Corriere dello Sport evidenzia un passaggio che potrebbe sconvolgere il calciomercato della Juve. Secondo il quotidiano romano, Rasmus Hojlund avrebbe detto sì all' Inter. Adesso la palla passa a Beppe Marotta e Piero Ausilio, che intendono chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizion i. Quest'ultimo scenario interesserebbe maggiormente al Manchester United, il quale vorrebbe liberarsi del danese a titolo definitivo.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Conte da quello che so va via. Juve? La destinazione naturale è quella. Se fossi Conte andrei al Milan. Ha squadra più forte della Juve se non vende Reijnders, Theo e Maignan. Non ha coppe. Pensa se vincesse con Milan, Napoli, Inter e Juve. Diventa il pad Partecipa alla discussione

L’anno prossimo Conte torna alla Juve, il che significa che vincono altri 16 scudetti di fila. Il lato positivo è che non vince l’Inter. Quello negativo è che potevamo vincerne 7/8 noi. Ma prenderemo Italiano e io davvero non so nemmeno più cosa dire. Partecipa alla discussione

