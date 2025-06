Calciomercato Juve possibile incrocio con il Milan in sede di trattative per quei giocatori? Arriva la risposta del giornalista! Ecco cos’ha detto su quell’ipotesi

Il calciomercato estivo si infiamma con voci di un possibile incrocio tra Juventus e Milan, che potrebbero scambiare giocatori chiave. Ma cosa ne pensa un esperto? Niccolò Ceccarini ha svelato perché questa pista non sembra essere la più probabile, analizzando anche le mosse di entrambe le squadre. Resta da capire se le strategie di mercato dei bianconeri e dei rossoneri si intrecceranno davvero o resteranno solo fantasie di mercato.

Calciomercato Juve: il Milan pensa a quel giocatore per sostituire un suo esubero, ma il giornalista non "caldeggia" questa pista! Ecco perché. Niccolò Ceccarini ha parlato anche di calciomercato Juve, rapportato a quello del Milan per un possibile avvicendamento tra Theo Hernandez e Andrea Cambiaso. Ecco quanto è possibile apprendere dal suo editoriale redatto per TUTTOmercatoWEB. OBIETTIVI PRINCIPALI – « Per quanto riguarda Theo Hernandez l'opzione più probabile resta l'Al-Hilal. L'offerta al club rossonero è di 35 milioni. La decisione spetta all'esterno francese su cui c'è anche l'Atletico Madrid che potrebbe inserire nell'operazione Molina.