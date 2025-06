Calciomercato Juve | futuro definito per Mastantuono! Il talento accostato ai bianconeri giocherà in quella squadra è tutto fatto

Il calciomercato della Juventus si infiamma, ma il futuro di Mastantuono è già scritto: l'argentino, accostato ai bianconeri, vestirà la maglia del Real Madrid. Con un contratto di sei anni e un investimento di 45 milioni pagati a rate, il talento ha scelto la capitale spagnola. La prossima settimana si sveleranno gli ultimi dettagli di questa operazione da capogiro che scuote il panorama calcistico internazionale.

