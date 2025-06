Calciomercato Juve è corsa a due per il nuovo bomber! Novità sull’attacco della prossima stagione | ora ci sono loro in prima fila Ultimissime

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una corsa a due per il ruolo di nuovo bomber: Jonathan David e Mateo Retegui sono i nomi in pole position per rinforzare l’attacco bianconero nella prossima stagione. Con Vlahovic ormai in uscita, la dirigenza si concentra su questi due talenti pronti a fare la differenza. Le ultime novità svelano dettagli interessanti sui forward più ambiti del momento, e ora ci sono loro in prima fila per prendere l’eredità dell’attaccante serbo.

Calciomercato Juve, corsa a due per il nuovo bomber! Ultime novità sull'attacco dei bianconeri della prossima stagione. Cosa filtra. Come riportato dal Corriere dello Sport, Jonathan David e Mateo Retegui sono ora i due candidati a prendere il posto di Dusan Vlahovic, che sembra ormai destinato alla cessione subito dopo il Mondiale per Club. Il primo arriverebbe a parametro zero, ma chiede un bonus da almeno 20 milioni alla firma. Per il capocannoniere dell'ultima Serie A la dirigenza della Juve dovrà invece lavorare ai fianchi dell' Atalanta, come fatto un anno fa nella telenovela Koopmeiners.

