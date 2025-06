Calciomercato Juve Comolli prepara la rivoluzione estiva | pronto un colpo per reparto tutti i nomi nella lista dei bianconeri

Il calciomercato della Juventus si anima con il grande piano di Comolli, che prepara una rivoluzione estiva per riportare i bianconeri ai vertici. Con tre colpi tattici in mente, tra cui un attaccante di peso e rinforzi in ogni reparto, la Vecchia Signora si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successi. Tutti i nomi nella lista dei sogni, pronti a cambiare le sorti di una squadra determinata a tornare protagonista.

Calciomercato Juve, Comolli prepara la rivoluzione estiva: secondo il Corriere è pronto un colpo per reparto, tutti i nomi nella lista dei bianconeri. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Juve, svelando piani e strategie della nuova dirigenza e in particolare del nuovo dg Damien Comolli. Sono tre i colpi che ha in mente per lanciare la Vecchia Signora. Un attaccante (con l’ex Lille David al momento favorito su Retegui dell’Atalanta); un nuovo esterno (Tudor ha fatto i nomi di Dodo e Gutierrez ); un difensore ( Hancko più defilato, resistono le idee Balerdi, Coppola e Leoni ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Comolli prepara la rivoluzione estiva: pronto un colpo per reparto, tutti i nomi nella lista dei bianconeri

