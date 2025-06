Calciomercato Juve clamoroso dalla Continassa | può partiere anche Nico Gonzalez! Cifre e pretendenti sull’argentino

Il calciomercato della Juventus si infiamma dalla Continassa con rumors di una possibile partenza di Nico Gonzalez, il talento argentino che ha attirato l'interesse di diversi club europei. Le cifre e le pretendenti si fanno sempre più concrete, e la strategia bianconera potrebbe cambiare radicalmente in vista della prossima stagione. Se Nico dovesse partire, sarebbe solo l'inizio di un’estate ricca di sorprese e colpi di scena.

Il calciomercato Juve si preannuncia molto movimentato nella sessione estiva del 2025. La dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una rosa più competitiva in vista della prossima stagione, e per farlo sarà necessario finanziare nuovi acquisti attraverso alcune cessioni mirate.

