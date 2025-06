Calciomercato Juve bianconeri alla finestra | carta Chiellini per provare il super colpo! L’indiscrezione e tutti i dettagli

La Juventus prepara il suo assalto di mercato, con i bianconeri pronti a sorprendere i tifosi e a puntare in alto. Tra le possibili magie in entrata spicca il ritorno di Giorgio Chiellini, un vero e proprio jolly che potrebbe fare la differenza. Ma non finisce qui: occhi puntati anche su grandi nomi come Gianluigi Donnarumma. La finestra di mercato si infiamma, e tutto lascia supporre che i prossimi giorni riserveranno grandi colpi e sorprese.

Calciomercato Juve, bianconeri alla finestra: super colpo in entrata? Potrebbe scendere in campo anche Giorgio Chiellini. Ultimissime. Tra i sogni in entrata del calciomercato Juve c’è anche Gianluigi Donnarumma, fresco campione d’Europa che è sotto contratto con il Paris Saint-Germain fino al 30 giugno 2026. Ad oggi il portierone italiano non ha ancora raggiunto l’intesa per il rinnovo con i parigini. La dirigenza è contenta di Di Gregorio, ma non vorrebbe farsi scappare l’eventuale occasione Donnarumma in caso di mancato rinnovo col PSG. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero giocarsi anche la carta Chiellini, oltre a fare leva sugli ottimi rapporti societari con Al-Khelaifi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, bianconeri alla finestra: “carta” Chiellini per provare il super colpo! L’indiscrezione e tutti i dettagli

