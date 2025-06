Calciomercato Inter si prova a chiudere per Bonny

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: i nerazzurri cercano di finalizzare l'acquisto di Bonny, un colpo strategico per rinforzare la rosa prima del Mondiale per Club. Con appena 48 ore a disposizione, l’obiettivo è portare il talento francese negli Stati Uniti e prepararsi al meglio per la competizione globale. La sfida ora è trovare un accordo in tempo utile, perché il futuro di Bonny in nerazzurro dipende da questa giornata decisiva.

Come riportato da www.gazzetta.it, il calciomercato Inter si sta muovendo per chiudere l' acquisto di Bonny entro l' inizio del Mondiale per Club. I nerazzurri hanno 48 ore per chiudere il colpo se vogliono portare il francese in USA per la competizione globale. Domani ci sarà l' incontro tra Parma e

