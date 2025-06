Calciomercato Inter LIVE | ufficiale Luis Henrique si complica il riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell’Inter è in fermento: tra ufficializzazioni, trattative in fase avanzata e colpi di scena, i tifosi sono sempre con il fiato sospeso. La strategia del club, guidata dal direttore sportivo Piero Ausilio, punta a rinforzare la rosa con lungimiranza e attenzione ai dettagli. Segui tutte le novità in tempo reale e scopri quali sorprese ci riserverà questa sessione di mercato, perché l’Inter non smette mai di sorprendere.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: ufficiale Luis Henrique, si complica il riscatto di Zalewski

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Calciomercato Inter Ufficiale Luis

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

UFFICIALE – #Inter, preso #LuisHenrique dal Marsiglia https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/UFFICIALE-%E2%80%93-Inter--preso-Luis-Henrique-dal-Marsiglia-140319.aspx… #Calciomercato Partecipa alla discussione

LUIS HENRIQUE AD UN PASSO DALL'INTER! ? #LuisHenrique è sempre più vicino all'#Inter. Secondo le informazioni raccolte da http://Calciomercato.it, l'ultima offerta nerazzurra è di 22 milioni di euro più 4 di bonus, un totale di 26 milioni che ha ulteri Partecipa alla discussione

Luis Henrique-Inter: è ufficiale, Baturina nel mirino del Como. Theo Hernandez rifiuta l'Al Hilal. Le ultime di calciomercato - Giugno fa rima con calciomercato con le formazioni che, archiviata la stagione, iniziano a porre le basi per le squadre che saranno. Si preannunciano giorni molti caldi con i club ... Da ilgazzettino.it

Calciomercato Inter News/ Luis Henrique è ufficiale: le cifre del contratto - Calciomercato Inter News oggi 7 giugno 2025: è ufficiale Luis Henrique, le cifre del contratto che legherà il brasiliano ai nerazzurri. Lo riporta ilsussidiario.net

Inter, è ufficiale l'arrivo di Luis Henrique dal Marsiglia: tutti i dettagli e le cifre - L`Inter batte il secondo colpo sul mercato di giugno. Dopo aver prenotato il centrocampista croato Petar Sucic (classe 2003) dalla Dinamo Zagabria già nella scorsa. Secondo calciomercato.com

I prossimi colpi dell'Inter dopo gli annunci UFFICIALI di Sucic e Luis Henrique