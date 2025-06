Calciomercato Inter LIVE | il regalo a Chivu per il Mondiale Hojlund gela i nerazzurri? Il retroscena su Inzaghi

Se sei appassionato di calcio e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità dell'Inter, sei nel posto giusto. Dal mercato estivo alle trattative in corso, seguiremo live tutte le indiscrezioni, gli incontri e i retroscena che coinvolgono i nerazzurri. La strategia del club e il lavoro del direttore sportivo Piero Ausilio sono al centro di un’attenzione costante, perché l’Inter non dà mai pause e punta sempre al massimo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: il regalo a Chivu per il Mondiale, Hojlund gela i nerazzurri? Il retroscena su Inzaghi

In questa notizia si parla di: Calciomercato Inter Regalo Chivu

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club. Accelerata decisiva dei nerazzurri per Bonny! - Calciomercato Parma, l’Inter vuole fare un regalo a Chivu per il Mondiale per Club. Accelerata decisiva dei nerazzurri per Bonny! Gli uomini del calciomercato Inter provano in tutti i modi a fare un a ... Scrive calcionews24.com

Calciomercato Inter, Ausilio e Marotta preparano il regalo a Chivu prima del Mondiale per Club: accelerata decisiva per quell’acquisto! - Calciomercato Inter, Ausilio e Marotta preparano il regalo a Chivu prima del Mondiale per Club: accelerata decisiva per quell’acquisto! Ecco chi è Gli uomini del calciomercato Inter provano in tutti i ... Da informazione.it

Attaccante preso SUBITO: regalo a Chivu per il Mondiale - Ora però è in programma l’innesto anche di un nuovo attaccante che possa far comodo all’allenatore Cristian Chivu. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter è pronta a chiudere subito per Ange-Yoan ... Segnala passioneinter.com