Calciomercato Inter Giovanni Leoni | ovvero un colpo alla Bastoni

Dopo il fallimento estivo a causa di limitazioni finanziarie, l'Inter si prepara a rilanciare il suo interesse per Giovanni Leoni, promettendo un vero e proprio colpo alla Bastoni. Con Cristian Chivu ormai in panchina a valorizzare i giovani talenti, il club nerazzurro mira a rinforzare la difesa con il promettente classe 2006. La strategia è chiara: puntare sui giovani per il futuro dell’Inter.

Sfumato per questioni di ristrettezze economiche nella scorsa sessione estiva di calciomercato, l' Inter sembra intenzionata a fare di nuovo sul serio per Giovanni Leoni. A maggior ragione adesso che sulla panchina nerazzurra siede quel Cristian Chivu che ha fatto conoscere al grande pubblico tutte le qualità del difensore classe 2006.

