Calciomercato Inter Beukema si allontana

Il calciomercato dell’Inter si fa più incerto: Beukema sembra allontanarsi, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Perché perdere il trono di squadra più desiderata d’Italia brucia così tanto? Probabilmente, solo i nerazzurri conoscono le emozioni contrastanti di questa delusione. La corsa ai grandi nomi e ai sogni infranti rivela come il cuore di una grande squadra possa essere agitato, ma anche pronto a rinascere.

Come ci si sente a perdere il trono di squadra più desiderata d' Italia? Bisognerebbe chiedere all' Inter. I nerazzurri non hanno solo perso lo scudetto a favore del Napoli ma hanno perso anche l' appeal come squadra. Sì, perché i campani hanno il vantaggio di avere la preferenza dei

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l'Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Inter, David si allontana dall'Italia. Beukema apre a un altro club - Jonathan David si prepara a lasciare il Lille per una nuova esperienza. In passato Inter, Juventus e soprattutto Napoli si erano interessate a lui.

Beukema gradito al Napoli, Svilar piace al Milan e Bonny vicino all'Inter: le news di calciomercato in diretta di domenica 8 giugno - Giugno fa rima con calciomercato con le formazioni che, archiviata la stagione, iniziano a porre le basi per le squadre che saranno. Si preannunciano giorni molti caldi con i club

Addio Inter, l'affare si complica: l'annuncio non lascia dubbi - Brutte notizie per l'Inter in questo calciomercato estivo, l'affare si complica in maniera significativa per Marotta.