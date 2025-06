Calciomercato Inter Ausilio e Marotta preparano il regalo a Chivu prima del Mondiale per Club | accelerata decisiva per quell’acquisto!

L'Inter si prepara a sorprendere ancora una volta: Ausilio e Marotta lavorano senza sosta per regalare a Chivu un rinforzo importante prima del Mondiale per Club. La trattativa con il Parma per Ange-Yoan Bonny accelera, puntando a chiudere in tempi record. Un gesto che potrebbe fare la differenza nella rosa nerazzurra, rafforzando le speranze di successo internazionale. La strategia è chiara: il club vuole sorprendere e conquistare nuovi traguardi...

Ecco chi è. Gli uomini del calciomercato Inter provano in tutti i modi a fare un altro regalo a Cristian Chivu prima dell’inizio del Mondiale per Club. I nerazzurri hanno avviato una trattativa con il Parma per l’acquisto dell’attaccante Ange-Yoan Bonny e puntano a chiudere in tempi brevissimi, ovvero entro martedì, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Cristian Chivu un nuovo rinforzo offensivo in vista del Mondiale negli Stati Uniti. La dirigenza interista intende sfruttare la possibilità di inserire l’eventuale operazione nel bilancio che si chiuderà il 30 giugno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio e Marotta preparano il regalo a Chivu prima del Mondiale per Club: accelerata decisiva per quell’acquisto!

