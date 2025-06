Calciomercato estero Schick dice addio al Bayer Leverkusen? L’attaccante apre | Vediamo come va il domino di attaccanti

Il calciomercato estero si infiamma con voci di addio da parte di Patrick Schick al Bayer Leverkusen. L’attaccante, protagonista della Bundesliga con 21 gol in 31 partite, apre alla possibilità di un nuovo capitolo. Con il domino di attaccanti pronto a scatenarsi, le prossime mosse potrebbero rivoluzionare il mercato europeo. Resta da capire quale sarà la sua prossima destinazione e come cambierà lo scenario delle punte.

Approdato in Germania nel 2019, ma accasato dal Bayer Leverkusen dall'estate del 2020, Patrick Schick, ex di Roma e Sampodria, ha parlato del suo possibile futuro lontano dalla Bundesliga, dopo una stagione conclusa con 21 gol in 31 .

