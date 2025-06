Calciomercato estero futuro di Donnarumma? Parla Enzo Raiola | Ritorno in Italia? Lo escludo al Psg sta bene

Il futuro di Gianluigi Donnarumma sul calciomercato estero continua a suscitare attese e speculazioni. Enzo Raiola, il suo agente, ha recentemente dissipato i rumors di un possibile ritorno in Italia, sottolineando che il portiere, neo campione d’Europa con il PSG, sta bene in Francia e non pensa a cambiare aria. Ma cosa riserverà il destino al giovane talento? Resta da scoprire se questa stabilità durerà nel tempo o se altre opportunità bussano alla porta.

Calciomercato estero, futuro di Donnarumma? Le dichiarazioni dell’agente del portiere italiano Enzo Raiola Le dichiarazioni di Enzo Raiola, agente di Gianluigi Donnarumma, pronto a smentire le voci di un possibile ritorno in Italia del portiere del Paris Saint-Germain, neo campione d’Europa. Ai microfoni di Stile Tv, l’agente ha commentato così le voci: «Al momento non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, futuro di Donnarumma? Parla Enzo Raiola: «Ritorno in Italia? Lo escludo, al Psg sta bene»

