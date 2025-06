Calciomercato Bologna flirt tra Ndoye e il Napoli Il giocatore spaventa i tifosi | Quando ti vuole un allenatore come Conte…

Il calciomercato del Bologna si infiamma con un flirt che fa tremare i tifosi: Dan Ndoye, protagonista tra le fila rossoblù, sembra essere nel mirino del Napoli. Le sue recenti dichiarazioni hanno acceso l’attenzione, lasciando il pubblico diviso tra speranza e preoccupazione. Quando si pensa a un futuro sotto la guida di un allenatore come Conte, il cuore dei tifosi batte più forte. Resta da scoprire quale strada prenderà il talento svizzero...

Calciomercato Bologna, flirt tra Ndoye e il Napoli. Le dichiarazioni dell’attaccante dei rossoblù che spaventano i tifosi Nella preparazione verso i Mondiali del 2026, la Svizzera ha affrontato il primo test amichevole estivo di giugno realizzando 4 reti nel 4-2 al Messico. Un successo che ha visto tra i protagonisti dell’incontro anche Dan Ndoye, attaccante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, flirt tra Ndoye e il Napoli. Il giocatore spaventa i tifosi: «Quando ti vuole un allenatore come Conte…»

