Calcio Spalletti | Gravina mi ha esonerato dall’incarico

Luciano Spalletti, protagonista indiscusso del calcio italiano, ha annunciato con amarezza il suo esonero dalla carica di ct della Nazionale. Durante una conferenza stampa al Centro tecnico di Coverciano, il tecnico ha confidato il suo dispiacere e il rispetto reciproco con il presidente Gravina, sottolineando quanto questa decisione abbia colpito anche lui profondamente. Un capitolo che si chiude, lasciando aperti nuovi orizzonti per il futuro del calcio azzurro.

"Ieri sera con il presidente siamo stati insieme un bel po', come accade sempre siamo in contatto, e mi ha comunicato che saro' sollevato da ct della Nazionale". Lo ha annunciato il ct azzurro Luciano Spalletti nel corso di una conferenza stampa in svolgimento al Centro tecnico di Coverciano. Alla conferenza stampa sta assistendo anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. "Sono dispiaciuto e visto che abbiamo un bel rapporto io non avevo nessuna intenzione di mollare, io avrei preferito rimanere al mio posto e continuare a fare il mio lavoro perché sono stato abituato così, però poi esonero è per cui ne devo prendere atto".