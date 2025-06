Calcio | Spalletti esonerato da ct

Il calcio italiano attraversa un momento di grande turbolenza: il licenziamento di Spalletti come ct, annunciato dallo stesso allenatore, segna un punto di svolta per la Nazionale. La sconfitta contro la Norvegia ha pesato, ma cosa riserverà il futuro della nostra selezione? Rimani con noi per scoprire le conseguenze di questa decisione e le prossime mosse della Federcalcio.

15.14 Il ct Spalletti è stato esonerato dal presidente federale Gravina. Lo ha annunciato lo stesso Spalletti in conferenza stampa. "Sabato siamo stati insieme con il presidente Gravina che mi ha comunicato che sarò sollevato dall'incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è". Fatale al ct il 3-0 subito con la Norvegia venerdì scorso in una partita già importante per le qualificazioni ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Spalletti non si dimetterà perché siamo un popolo di poltronari, va esonerato (Libero) - La recente sconfitta dell’Italia contro la Norvegia ha scatenato un acceso dibattito sulla guida tecnica della Nazionale.

La Nazionale deve assolutamente centrare almeno il 2° posto per accedere ai PlayOff — anche perché la #Norvegia sta vivendo il suo miglior momento storico. Con #Spalletti però non si va da nessuna parte (andava già esonerato dopo il disastro europeo). # Partecipa alla discussione

Finisce l'era di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale Il CT concluderà la sua avventura dopo la sfida contro la Moldavia #Spalletti #Italia Partecipa alla discussione

Il ct Spalletti: 'Gravina mi ha detto che verrò esonerato' - Io non avrei mollato, ma esonero è". Lo ha detto Luciano Spalletti in conferenza stampa ... Si legge su ansa.it

Spalletti, è finita! Esonerato da ct dell’Italia - Luciano Spalletti è stato esonerato dal ruolo di ct della nazionale. Non è più allenatore dell'Italia. Lo ha deciso il presidente della Figc, Gabriele Gravina. L'amarezza del tecnico Luciano Spalletti ... Segnala panorama.it

Spalletti, Gravina mi ha detto verrò esonerato - " Ieri sera siamo stati insieme un bel po' con il presidente Gravina, e mi ha comunicato che sarò sollevato all'incarico. Io non avrei mollato, ma esonero è". Lo ha detto Luciano Spalletti in conferen ... Da ansa.it