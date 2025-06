Calcio Marche | cambiamenti e nuove nomine tra Fossombrone Senigallia e altre squadre

Il calcio nelle Marche si anima di cambiamenti e nuove nomine, portando entusiasmo e sfide intriganti. Dopo sei stagioni di successi, il Fossombrone si separa dall’allenatore Michele Fucili, mentre la Vigor Senigallia punta su Giuseppe Magi per la prossima stagione in serie D. Intanto, il mercato si scalda con voci di interesse per il difensore Urso, facendo presagire un’estate all’insegna della suspense e delle novità .

Ieri pomeriggio il Fossombrone ha comunicato ufficialmente che dopo 6 stagioni (ricche di successi) si sono divise le strade con l'allenatore Michele Fucili. Sempre ieri anche la Vigor Senigallia ha ufficializzato che a guidare per la prossima stagione la squadra (in serie D) sarĂ Giuseppe Magi ex K Sport Montecchio Gallo. Sempre il Senigallia però riguardo i calciatori pare che sia interessata ad Urso, difensore centrale del Fossombrone. La K Sport Montecchio Gallo ha in Yassine Belkaid il nuovo direttore tecnico. AffiancherĂ i confermati Ettore Mariotti e Matteo Mariani (direttore generale). Belkaid aveva vestito la maglia da calciatore dell'allora Atletico Gallo per 5 stagioni.

