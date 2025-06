Calcio Gravina | Norvegia ko inaccettabile Spalletti? Non so

Nel mondo del calcio, le emozioni sono intense e le critiche spesso feroci. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, difende con passione Luciano Spalletti, lodandone nobiltà e dedizione, dopo l’amara sconfitta dell’Italia in Norvegia. Un appello a riconoscere l’impegno di chi lavora con cuore e dignità, anche nei momenti più difficili. La passione e il rispetto sono la vera forza che può rilanciare il nostro calcio.

Roma, 8 giu. (askanews) – “Luciano Spalletti è straordinario, un animo nobile che sta cercando in tutti i modi di portare avanti un progetto straordinario: gli attacchi che sta subendo sono immeritati e lo dico con la morte del cuore. E’ la persona più bella che ho incontrato nel calcio. E’ un signore”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al festival del calcio a Parma, torna sul crollo azzurro in Norvegia nel primo match di qualificazione mondiale. “. L’ho trovato molto combattivo, ha indossato la sua armatura di chi crede nei valori del calcio, è molto ferito, rappresenta il suo ruolo come un servizio all’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: Calcio Gravina Spalletti Norvegia

