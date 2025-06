Calcio Foggia arrivata una manifestazione di interesse per l' acquisto del club

Arriva una svolta importante nel mondo del calcio foggiano: una manifestazione di interesse ufficiale per l'acquisto del club è stata recapitata. La PEC contenente questa proposta ha già fatto il suo ingresso, ma ora si apre il capitolo delle verifiche, fondamentali per capire chi si nasconde dietro il mittente e se la proposta sia seria e sostenibile. Solo così si potrà procedere con le trattative, come sottolineato dal patron stesso...

Di certo c'è che la pec contenente una manifestazione di interesse è arrivata. Ora c'è solo da chiarire chi c'è dietro il mittente e, soprattutto, appurare la serietà della proposta stessa, condizione essenziale perché ci si sieda al tavolo delle trattative, come rimarcato dallo stesso patron del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Calcio Foggia, arrivata una manifestazione di interesse per l'acquisto del club

In questa notizia si parla di: Arrivata Manifestazione Interesse Calcio

Ancona calcio, avviso pubblico per manifestazione di interesse - 25 GIU - Il Comune di Ancona ha pubblicato questa mattina un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società per l'iscrizione della squadra di calcio ... Da msn.com

Calcio: Siena, avviso di manifestazione di interesse del Comune - Adnkronos) - Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina ... un avviso pubblico di manifestazione di interesse. Con tale documento “si attiva l’iter amministrativo ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Calcio: Europei donne 2029, da Italia 'manifestazione interesse' - Calcio: Europei donne 2029, da Italia 'manifestazione interesse' L'Uefa ha ricevuto cinque 'pre-candidature' ROMA , 03 ottobre 2024, 16:50 ... Scrive ansa.it