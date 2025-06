Calcio dilettanti dopo la rocambolesca retrocessione in Seconda categoria Il Csl Prato social club riparte per vincere

Dopo la rocambolesca retrocessione in Seconda Categoria, il CSL Prato Social Club si risolleva con una grinta rinnovata e tanta determinazione. "Nel calcio si vince e si perde: si esulta quando si vince e si riparte per vincere quando si perde", ha sottolineato il presidente Roberto Macrì. Con un focus su iniziative extra-campo e una nuova progettualità , il club si prepara a scrivere un capitolo ancora più straordinario. La passione non si ferma mai.

"Nel calcio si vince e si perde: si esulta quando si vince e si riparte per vincere quando si perde. E in ogni caso, è importante saper vincere nella stessa misura in cui è importante saper perdere". Lo ha ribadito il presidente del CSL Prato Social Club, Roberto Macrì, in vista di quello che perlomeno a livello di prima squadra si preannuncia come un "anno zero". Il club è sempre più attivo nel campo delle iniziative extra-campo, promuovendo insieme ad enti del territorio incontri e dibattiti sullo sport (l’ultimo in ordine cronologico, che ha visto la partecipazione del presidente della LND ed ex-presidente FIGC Giancarlo Abete). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, dopo la rocambolesca retrocessione in Seconda categoria. Il Csl Prato social club riparte per vincere

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Vincere Club Prato Calcio

Conference League, il Chelsea può diventare il primo club a vincere tutte e tre le coppe europee | Conference League - Il Chelsea è a un passo dalla storia: in caso di vittoria nella Conference League, potrebbe diventare il primo club a conquistare tutte e tre le coppe europee.

Calcio dilettanti, dopo la rocambolesca retrocessione in Seconda categoria. Il Csl Prato social club riparte per vincere - "Nel calcio si vince e si perde: si esulta quando si vince e si riparte per vincere quando si perde. E in ogni caso, è importante saper vincere nella stessa misura in cui è importante saper perdere". Come scrive sport.quotidiano.net

Calcio, Serie D. Tuttocuoio, ora vincere. Arriva lo Zenith Prato - C’è questo nella sfida casalinga odierna che la squadra di Firicano (7a in classifica) disputa contro la pericolante Zenith Prato, invischiata nella zona play out a -6 dalla fine. I ... Scrive lanazione.it

Il Prato deve solo vincere. Ma il ‘fanalino’ è arrabbiato - il Prato ha solo un risultato a disposizione contro la Sammaurese, ultima forza del torneo assieme al Fiorenzuola con un bottino di 12 punti. La gara di domenica (calcio d’avvio alle 14.30 ... Come scrive msn.com

Allegri si sfoga contro i detrattori: Vincono sempre i più bravi