Calcio Demetrio Albertini | E’ il momento di avere coraggio e di non avere la paura di non andare ai Mondiali

Demetrio Albertini, ex calciatore e figura di spicco del calcio italiano, invita la Nazionale a trovare il coraggio di affrontare le sfide senza temere il fallimento. Con il Mondiale 2026 nel mirino, l’Italia si trova in una fase cruciale, tra incertezze e novità. È arrivato il momento di credere in sé stessi e di non lasciarsi bloccare dalla paura: solo così potremo riscrivere il nostro destino in campo internazionale.

Una situazione veramente difficile per la Nazionale italiana di calcio. Dopo la sconfitta nella prima uscita delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, l’annuncio quest’oggi dell’ addio del CT Luciano Spalletti, dopo la partita di domani contro la Moldova. Un contesto sicuramente problematico, ma la decisione del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stata ferma. A pronunciarsi in merito è stato l’ex calciatore, Demetrio Albertini, che in passato è stato coinvolto per diventare massimi dirigente della Federazione. “ È il momento di avere coraggio e di non avere la paura di non andare ai Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Demetrio Albertini: “E’ il momento di avere coraggio e di non avere la paura di non andare ai Mondiali”

