Calcio Conegliano in lutto è morto lo storico segretario Giuseppe Corinto

Il mondo del calcio di Conegliano si ferma in lutto per la perdita dello storico segretario Giuseppe Corinto, figura fondamentale per la comunità sportiva locale. Con grande rispetto, lunedì 9 giugno alle 16, presso la chiesa parrocchiale di Campolongo, si terrà l’ultimo saluto a un uomo che ha dedicato una vita allo sport e all’educazione. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, ma anche un'eredità di passione e dedizione.

Si svolgerà lunedì prossimo, 9 giugno, alle ore 16, presso la chiesa parrocchiale di Campolongo di Conegliano, l'ultimo saluto a Giuseppe Corinto, scomparso all'età di 85 anni all'hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto. Il professore, docente di educazione fisica in vari istituti del.

