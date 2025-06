Calci e pugni a turista svedese per derubarlo indagano i carabinieri

Un turista svedese è stato brutalmente aggredito a Milazzo, con calci e pugni, nel tentativo di rapinarlo nella notte tra venerdì e sabato. L'attacco, avvenuto in via degli Orti vicino alla stazione, ha scosso la comunità locale. I carabinieri stanno ora indagando sul tragico episodio, cercando di fare luce sugli aggressori e garantire che la giustizia prevalga.

Un turista svedese è stato aggredito con calci e pugni a Milazzo. E' successo nella notte tra venerdì e sabato in via degli Orti nei pressi della stazione ferroviaria. La zona non è particolarmente illuminata e ignoti hanno agito con violenza per derubare l'uomo. Sul posto sono intervenuti i.

In questa notizia si parla di: Calci Pugni Turista Svedese

