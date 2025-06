Calano i cambi di casacca in Parlamento dopo due legislature da record | solo 41 alla Camera Ma Forza Italia conquista la sinistra

Dopo due legislature da record per i cambi di casacca, il numero di deputati in movimento si riduce: solo 41 passaggi alla Camera, un dato sorprendente rispetto alle abitudini italiane. Questa settimana, Naike Gruppioni, ex del Terzo Polo e Italia Viva, ha deciso di cambiare nuovamente sponda, dimostrando come, anche in un panorama in evoluzione, la stabilitĂ diventi un obiettivo sempre piĂą ambizioso. Ma cosa spinge i politici a cambiare bandiera?

Dall’inizio della diciannovesima legislatura, ovvero da quando il governo di Giorgia Meloni è entrato in carica, i cambi di gruppo parlamentare hanno coinvolto 41 deputati. Un numero che, nel panorama politico italiano, storicamente incline alla “mobilità ”, appare sorprendentemente contenuto. L’ultimo cambio di casacca c’è stato proprio questa settimana: Naike Gruppioni, deputata prima del Terzo Polo, poi di Italia Viva è migrata tra i banchi di Fratelli d’Italia, alla ricerca di quel “centrismo” (l’ha raccontato lei in un’intervista a Il Tempo ) che sembra non sia riuscita a trovare nel partito di Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: Cambi Calano Casacca Parlamento

Parlamento, i «cambi di casacca» arrivano a 267 - Da inizio legislatura (marzo 2018) - secondo le elaborazioni di Openpolis - salgono così a 267 i cambi. Ben 119 nel ... crescono Fi e Fdi Il Parlamento che sarà chiamato a febbraio eleggere ... Come scrive ilsole24ore.com

Boom dei cambi di casacca in Parlamento: 276 dal 2018 - in un Parlamento dalle porte ormai perennemente girevoli. Con i cosiddetti cambi di casacca arrivati dall’inizio della legislatura a quota 276. E le corsie maggiormente intasate risultano quelle ... Si legge su ilsole24ore.com

I cambi di casacca in Parlamento: così è stato superato il muro dei 200 «transfughi» - La nascita di Coraggio Italia innesca un’altra rivoluzione negli equilibri politici e la mappa del Parlamento cambia ... superato d’un colpo (con 23 cambi di casacca alla Camera) con la ... Da corriere.it