Calambrone famiglia investita da uno uno scooter | grave bambino di 9 anni

Una domenica di svago si è trasformata in tragedia a Calambrone, dove una famiglia è stata investita da uno scooter in viale del Tirreno. Il grave incidente ha coinvolto un bambino di 9 anni, il padre e il conducente del mezzo, lasciando la comunità sotto shock. La scena, drammatica, mette in evidenza l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza. Rimani aggiornato per scoprire gli sviluppi e le reazioni della comunità.

Una famiglia composta da padre, madre e un bambino di 9 anni è stata investita in viale del Tirreno a Calambrone da uno scooter intorno alle 18 di oggi, domenica 8 giugno. A causa del violento impatto, il giovanissimo, il padre e il conducente del mezzo a due ruote sono stati sbalzati. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Calambrone, famiglia investita da uno uno scooter: grave bambino di 9 anni

In questa notizia si parla di: Calambrone Famiglia Investita Scooter

Padre e figlioletto investiti da uno scooter, il piccolo portato al Meyer in elisoccorso - Paura al Calambrone, in via dei Platani: intervento del 118 che decide per il trasferimento del bambino, di nove anni, nell’ospedale pediatrico del capoluogo toscano ... Secondo msn.com

Incidente a Cagliari, famiglia travolta da uno scooter - Una famiglia, padre madre e due figli, è stata investita da uno scooter elettrico mentre attraversava la strada in Via Campioni d'Italia a Cagliari. L'incidente è avvenuto intorno alle 23. Lo riporta rainews.it

Cagliari, famiglia investita: 47enne in condizioni disperate, attraversavano sulle strisce - Sono gravissime le condizioni del 47enne investito ieri notte insieme alla sua famiglia tra viale Poetto e viale Campioni d'Italia: l'uomo, colpito in pieno da uno scooter elettrico, è stato ... Scrive unionesarda.it