Cairo, il presidente del Torino ha commentato il sorteggio del calendario Serie A 20252026 che vedrà il club granata esordire a San Siro contro l’Inter. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato il calendario della squadra granata che inizierà il proprio cammino nella Serie A 2025-2026 contro l’ Inter a San Siro. Cairo ha sottolineato come l’incontro con i nerazzurri rappresenti non solo una sfida, ma anche un’opportunità per dimostrare il valore della squadra. La sfida contro l’Inter non è solo un test di valore, ma anche un’opportunità per costruire una solidità mentale e una coesione di gruppo indispensabili per affrontare le successive partite LE PAROLE DI URBANO CAIRO – «Sarà un calendario inizialmente molto impegnativo, però devi incontrarle tutte prima o poi due volte, il fatto di incontrare subito i nerazzurri sarà uno stimolo in più a fare le cose bene e fare una preparazione che ti faccia partire alla grande quando arriverà il 24 agosto ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cairo sul calendario Serie A 2025/2026: «Il debutto in campionato con l’Inter uno stimolo in più per far bene le cose»

In questa notizia si parla di: Calendario Serie Inter Cairo

