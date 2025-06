Caduta choc dalla bici a Portonovo gravissimo il magistrato Paolo Gubinelli Il pm era senza documenti riconosciuto all?ospedale

Una caduta improvvisa e violenta ha sconvolto Portonovo, lasciando increduli residenti e amici: il magistrato Paolo Gubinelli, noto per il suo impegno e dedizione, si trova in condizioni gravissime dopo essere stato trovato privo di sensi vicino all’azienda agricola Pieri. La sua passione per le due ruote lo aveva portato in quel tratto di strada, ma ora l’intera comunità aspetta con trepidazione aggiornamenti sulle sue condizioni.

ANCONA Lo hanno trovato a terra, nel tardo pomeriggio di ieri, a Portonovo, nei pressi dell?azienda agricola Pieri. Era privo di sensi. Accanto a lui, la bicicletta. Appassionato delle due. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Caduta choc dalla bici a Portonovo, gravissimo il magistrato Paolo Gubinelli. Il pm era senza documenti, riconosciuto all?ospedale

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Portonovo Caduta Choc Bici

Caduta choc dalla bici a Portonovo, gravissimo il magistrato Paolo Gubinelli. Il pm era senza documenti, riconosciuto all’ospedale - ANCONA Lo hanno trovato a terra, nel tardo pomeriggio di ieri, a Portonovo, nei pressi dell’azienda agricola Pieri. Era privo di sensi. Accanto a lui, la bicicletta. Appassionato delle ... corriereadriatico.it scrive

Ancona, baia di Portonovo choc: un campo da tennis alle Terrazze, ma è un trucco per il film con Favino - ANCONA - Un campo da tennis a Portonovo. Alle terrazze, proprio dove lo scorso 30 agosto si è verificato il cruento infortunio del 50enne che appoggiatosi alla staccionata è volato sugli scogli ... Come scrive msn.com

Finisce con la bici contro il bus a Portonovo: Giulia è uscita dal coma - Dal Bianco, 31 anni, domenica scorsa si trovava in sella ad una bici presa a noleggio a Numana, dove era in vacanza con una amica, e stava scendendo la strada che porta alla baia di Portonovo ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

QUOTIDIANI LOCALI. RASSEGNA STAMPA, PRIME PAGINE DI OGGI 30 OTTOBRE 2023