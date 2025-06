Cade dal monopattino l’amico va a cercargli dell’acqua ma si ribalta a sua volta | ricoverato con un trauma cranico

Un incidente sorprendente e drammatico scuote Milano: due giovani coinvolti in una caduta da monopattino, con conseguenze gravi e un percorso di recupero.

La scorsa notte a Milano un 17enne è caduto da un monopattino e si è ferito. L'amico di 22 anni è andato a cercare dell'acqua per pulire il sangue ma è caduto a sua volta provocandosi un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

