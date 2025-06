Cadaveri ritrovati a Villa Pamphili parla il testimone che ha dato l' allarme | Mai visto niente di simile

Un inquietante enigma avvolge Villa Pamphili a Roma: due cadaveri sono stati ritrovati in circostanze misteriose, lasciando la città sotto shock. A rompere il silenzio un testimone che ha dato l’allarme, descrivendo scene da incubo. L’atmosfera si tinge di suspense: cosa si cela dietro a questo giallo? Ecco tutto ciò che sappiamo sui due cadaveri e sulla vicenda ancora avvolta nel mistero.

Giallo di Villa Pamphili a Roma, parla un testimone: "Sembrava un bambolotto, non so se dormiro più": cosa sappiamo dei due cadaveri.

Roma, giallo a Villa Pamphilj: trovati i cadaveri di una neonata e di una donna - Un enigma scuote Roma: a Villa Pamphilj sono stati rinvenuti i corpi di una neonata e di una donna, distanti circa 300 metri.

Cadaveri Villa Pamphili, si indaga a tutto campo | I testimoni: mai visto niente di simile, siamo andati nel panico #roma #villapamphili

Roma, trovato un secondo cadavere a Villa Pamphili: è una donna

VIDEO | Il doppio giallo di Villa Pamphili, parla una testimone - Il gruppo che ha trovato il cadavere di una donna è arrivato nella zona del ritrovamento sotto i rovi per via del forte odore ... romatoday.it scrive

Individuata l'identità della donna e della bimba trovate morte a Roma: mamma e figlia, originarie dell'est - L'ipotesi è che si possa trattare di un duplice omicidio avvenuto in un contesto di degrado. Forse tra senza fissa dimora. Martedì ... Lo riporta huffingtonpost.it

Cadaveri a Villa Pamphili: dove sono stati trovati, chi sono, le strane differenze sui corpi e i dubbi su come sono morte - Prima l'esplosione di un'abitazione vicino al muro di cinta, ora due cadaveri. Non c'è pace per Villa Pamphili. Uno dei parchi più estesi di Roma si tinge di nero. Due ... ilmessaggero.it scrive