Cabina primaria di trasformazione a Ferentillo | Azione legale nell’interesse dei cittadini a tutela dell’ambiente

Nel cuore di Ferentillo, la battaglia per la tutela ambientale si fa più forte. Il Comitato ‘Noi Amiamo Ferentillo’ ha deciso di agire legalmente contro la Cabina Primaria Enel, affidando l’incarico all’avvocato Valeria Passeri. Questa decisione nasce dall’esigenza di difendere il territorio e il benessere dei cittadini, a fronte delle preoccupanti implicazioni ambientali. Un passo deciso per preservare il nostro patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile.

Il Comitato 'Noi Amiamo Ferentillo' annuncia di aver incaricato l'avvocato Valeria Passeri di muoversi legalmente contro la Cabina Primaria Enel. Come viene spiegato dai promotori tale iniziativa è stata concordata agendo: "Nell'interesse dei cittadini aderenti e a tutela dell'ambiente".

