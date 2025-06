C Fibocchi l’inaugurazione del nuovo Punto Informativo e della Sala Espositiva dedicata ai reperti archeologici rinvenuti nell’area della Pieve di San Quirico

Un passo importante per la valorizzazione del patrimonio storico di Castiglion Fibocchi: l’inaugurazione del nuovo Punto Informativo e della Sala Espositiva dedicata ai reperti rinvenuti nell’area della Pieve di San Quirico. Un’occasione unica per riscoprire le radici antiche del territorio, coinvolgendo la comunità e turisti in un viaggio tra storia e archeologia. Questa iniziativa rafforza il nostro impegno nel preservare e condividere il patrimonio culturale locale, rendendo ancora più vivo il legame con il passato.

Arezzo, 8 giugno 2025 – Si è svolta, presso la Sala del Giglio, l’inaugurazione ufficiale del nuovo Punto Informativo e della Sala Espositiva dedicata ai reperti archeologici rinvenuti nell’area della Pieve di San Quirico, nel territorio comunale di Castiglion Fibocchi. Un momento di grande valore simbolico e culturale per il borgo, che ha visto la partecipazione delle autorità locali, dei rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, e di numerosi esperti e cittadini. A fare gli onori di casa sono stati il Sindaco Marco Ermini, l’Assessore al Turismo Eduardo Ferrini e la Vice Sindaca Rachele Bruschi, che hanno accolto gli ospiti con un caloroso saluto istituzionale, esprimendo soddisfazione per un traguardo atteso da tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - C.Fibocchi, l’inaugurazione del nuovo Punto Informativo e della Sala Espositiva dedicata ai reperti archeologici rinvenuti nell’area della Pieve di San Quirico

