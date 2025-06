Bussini la rivoluzione In giro fino a mezzanotte con la scorta dei vigili | Meno auto in centro

A Firenze, la rivoluzione della mobilità serale prende vita. Con busini in circolazione fino a mezzanotte e un presidio costante delle forze dell'ordine, il centro storico si trasforma: meno auto, più spazio, più vivibilità. Un progetto ambizioso che mira a rendere la città più sicura e accogliente sia per cittadini che per visitatori. Da mercoledì 11 giugno, i piccoli mezzi rappresentano un passo deciso verso un nuovo modo di vivere il cuore pulsante di Firenze.

di Antonio Passanese Quattro linee di bussini (C1, C2, C3, C4) in servizio fino a mezzanotte, con corse ogni 15 minuti, e un presidio fisso della polizia municipale per garantire puntualità, sicurezza e vivibilità: è questo il nuovo assetto della mobilità serale nel centro storico di Firenze, deciso dal Comune per ridurre il traffico privato e restituire spazio e qualità urbana ai cittadini e ai turisti. Da mercoledì 11 giugno, i piccoli mezzi elettrici che attraversano le vie strette del centro non torneranno più in rimessa alle 20 ma proseguiranno la loro attività per ulteriori quattro ore, offrendo un collegamento regolare e frequente nell’area Unesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bussini, la rivoluzione. In giro fino a mezzanotte con la scorta dei vigili : "Meno auto in centro"

