Buffon alza la voce | È inutile cercare alibi dobbiamo ritrovare il sacro fuoco Ai nostri calciatori dico questo

Gigi Buffon alza la voce e scuote l’Italia: è tempo di riscoprire il nostro spirito combattivo. Con parole ferme, il capitano della Nazionale invita i calciatori a lasciarsi alle spalle le scuse e a riaccendere il fuoco sacro che ci ha sempre contraddistinti. Solo così potremo superare le difficoltà e riconquistare la nostra gloria. La sfida è aperta, e il momento di reagire è ora.

Buffon alza la voce: «Dobbiamo ritrovare il sacro fuoco». Le dichiarazioni del capo delegazione della Nazionale. Gigi Buffon scuote l’ Italia. Queste le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus, oggi capo delegazione della Nazionale, verso Italia-Moldova. BUFFON – « È inutile cercare alibi. Siamo spenti mentalmente e fisicamente, i norvegesi avevano qualcosa di più. Noi dobbiamo ritrovare il sacro fuoco. In questo momento per noi gruppo, per i giocatori e per tutti, andare alla ricerca di altre motivazioni per spiegare il momento non va bene. Bisogna andare dentro a queste sconfitte, a queste brutte figure, e cercare di tirar fuori un qualcosa di diverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon alza la voce: «È inutile cercare alibi, dobbiamo ritrovare il sacro fuoco. Ai nostri calciatori dico questo»

In questa notizia si parla di: Buffon Alza Voce Dobbiamo

Juve, Buffon: "Ecco perché dobbiamo tentare l'impossibile" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Leggi su video.sky.it

Euro 2024: Buffon, 'abbiamo sensazioni bellissime' - "Per l'Europeo abbiamo sensazioni bellissime, se non fosse così sarebbe meglio non partire": così Gigi Buffon ... Leggi su msn.com

F1, Hamilton alza la voce: "Non dobbiamo dimostrare niente" - Possiamo contare su alcuni dei migliori ingegneri del settore e i nostri risultati parlano da soli. Leggi su tuttosport.com