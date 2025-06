Buchanan | Il trasferimento al Villarreal mi ha aiutato! Il motivo

Il trasferimento al Villarreal ha rappresentato una svolta fondamentale per Buchanan, protagonista di una prestazione eccezionale con il Canada contro l’Ucraina: un gol e due assist che testimoniano il suo grande riscatto. Dopo un infortunio che aveva frenato il suo percorso di crescita all’Inter, Tajon ha ritrovato fiducia e forma, confermando il suo talento e la sua determinazione a riprendersi il suo spazio nel calcio internazionale.

Tajon Buchanan ieri si è reso protagonista di una partita di altissimo livello. Ha segnato e fatto due assist nell’amichevole del suo Canada contro l’Ucraina. Il calciatore ha poi parlato nel post-partita per One Soccer. FIDUCIA! – L’infortunio alla gamba di un anno fa ha interrotto il percorso di crescita di Tajon Buchanan all’ Inter. L’esterno a gennaio è andato in prestito in Spagna e si è ritrovato, confermando il suo stato di forma in Canada – Ucraina. Lo stesso Buchanan ha ammesso: «Questo è lo standard che abbiamo imposto noi all’interno dello spogliatoio. Vogliamo cambiare il calcio nel nostro Paese e rispetto al passato lo stiamo già facendo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan: «Il trasferimento al Villarreal mi ha aiutato! Il motivo»

