Buchanan dimentica l’Inter | Andare al Villarreal mi ha ridato forma e fiducia adesso mi sento il vecchio me!

Tajon Buchanan, esterno in prestito dall’Inter al Villarreal, ha ritrovato la sua forma e la fiducia grazie alla vittoria del Canada contro l’Ucraina. Dopo il gol e l’assist, l’orgoglio e l’entusiasmo sono tornati a far parte del suo gioco, riportandolo alle sue migliori prestazioni. Con questa rinascita, Buchanan si sente nuovamente il giocatore di prima, pronto a stupire ancora. C’è un’attenzione diversa su di noi? Assolutamente sì, e lui è determinato a dimostrarlo.

L'esterno del Villarreal, in prestito dall'Inter, Tajon Buchanan, ha parlato così dopo la vittoria col Canada contro l'Ucraina. Tajon Buchanan è stato un assoluto protagonista nella vittoria di ieri del Canada contro l' Ucraina. L'esterno, trasferitosi a gennaio in prestito dall' Inter al Villarreal, è stato autore di un gol e di un assist. Nel postpartita si è espresso così. C'È UN'ATTENZIONE DIVERSA SU DI NOI? – « Questo è lo standard che ci siamo posti, vogliamo cambiare il calcio in questo paese. L'abbiamo fatto negli anni scorsi e ora il Mondiale nel nostro paese si avvicina e queste partite ci aiutano a prepararci.

