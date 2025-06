Bryce Dallas Howard racconta l’episodio sul set con Lars von Trier | Insultò mio padre per provocarmi

Bryce Dallas Howard rivela un episodio sconvolgente durante le riprese di Manderlay, in cui Lars von Trier la coinvolse in una scena di grande tensione, arrivando a insultare suo padre per provocarla. L’attrice, tra le prime esperienze da protagonista, apre il cuore condividendo un momento difficile del suo percorso artistico, dimostrando quanto il mondo del cinema possa essere anche teatro di sfide personali e provocazioni. Un racconto che lascia il segno e invita a riflettere sulle realtà dietro le quinte.

L'attrice è tornata a parlare della sua esperienza sul set di Manderlay, raccontando un momento di forte tensione con il regista danese. Lars von Trier non è certo un nome estraneo alle polemiche, e a ricordarlo oggi è Bryce Dallas Howard, che ha condiviso un episodio avvenuto durante le riprese di Manderlay, uno dei suoi primi ruoli da protagonista. Intervistata dal The Times U.K. in occasione della promozione del film Deep Cover, l'attrice ha ripercorso alcuni momenti significativi della sua carriera, compresi quelli meno piacevoli. Figlia del celebre regista Ron Howard, Bryce è cresciuta tra i set cinematografici, ma nemmeno questa familiarità l'aveva preparata del tutto all'incontro con l'eccentrico e provocatorio autore di Melancholia.

