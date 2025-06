Brutta caduta in una zona impervia della Valsassina | donna soccorsa con l' elicottero

Una brutta caduta in una zona impervia della Valsassina ha messo a dura prova i soccorritori nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno. Intorno alle 19, l'intervento dell'elicottero di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - si è rivelato decisivo per salvare una donna di 27 anni. Un'operazione di grande precisione e coraggio, che ha portato a un esito positivo e dimostra come il valore della prontezza possa fare la differenza in situazioni critiche.

