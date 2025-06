Brugnaro | Non sarò più sindaco ma continuerò a fare politica Due mandati mi sono bastati

Il sindaco Luigi Brugnaro, dopo due mandati a guidare Venezia, annuncia che non ricoprirà più il ruolo di primo cittadino ma continuerà a impegnarsi in politica. Con un occhio rivolto al futuro e all'innovazione, durante la Festa de Il Foglio, ha condiviso i suoi progetti e visioni per la città e oltre, lasciando aperta una porta verso nuovi orizzonti di impegno pubblico e civico.

VENEZIA - Due mandati, di cui il secondo verso il termine nel 2026. Alla?Festa dell?innovazione? de Il Foglio, organizzata ieri a Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro ha fatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Brugnaro: «Non sarò più sindaco ma continuerò a fare politica. Due mandati mi sono bastati»

