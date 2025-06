Brucia l' intera provincia | il fuoco minaccia case e un distributore di carburante a Favara

L’intera provincia è in allerta: un vasto fronte di fuoco si sta espandendo rapidamente tra Favara e Agrigento, minacciando case e un distributore di carburante. Le fiamme divampano in contrada Crocca, vicino alla rotatoria degli Scrittori e in zona Pioppitella, creando una situazione di emergenza che richiede interventi immediati. La paura cresce mentre il fuoco avanza, mettendo a rischio la sicurezza della comunità e delle sue abitazioni.

Fuoco - un vastissimo fronte - in contrada Crocca, tra Favara e Agrigento. Fuoco all'altezza della rotatoria degli Scrittori e fuoco in zona Pioppitella, sempre a Favara. Ed in questo caso il grosso incendio si sta avvicinando rapidamente alle abitazioni e a un distributore di carburanti.

