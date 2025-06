Brodo e pastina niente cure né riscaldamento | come si sopravvive con la pensione minima a Torino

Tra brodo e pastina, senza cure o riscaldamento, molti anziani come Caterina, Alberto, Maria, Carla e Gianni lottano per sopravvivere con una pensione minima a Torino. Le loro storie sono un drammatico ritratto di rinunce e solitudine, un richiamo alla solidarietà e all’attenzione che la nostra comunità deve offrire. È il momento di riflettere e agire, perché nessuno dovrebbe affrontare queste sfide da solo.

Caterina, Alberto, Maria, Carla, Gianni: non semplici nomi, ma storie vere che travolgono chi le ascolta, una marea di casi diversi l’uno dall’altro e uniti dalla stessa matrice di indigenza che porta alle rinunce quotidiane e alla solitudine, all’isolamento sociale, che sono poi le conseguenze. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Brodo e pastina, niente cure né riscaldamento: come si sopravvive con la pensione minima a Torino

