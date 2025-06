Brivido Internazionali Il tennis dei big Carraresi | Uno sport in ottima salute

Il tennis italiano brilla sotto i riflettori internazionali, e l’Umbria si conferma protagonista di questa rinascita. Con oltre 26mila tesserati tra tennis e padel e un vivace settore giovanile negli 87 club regionali, il movimento cresce e si rafforza. Il presidente FITP Umbria, Roberto Carraresi, evidenzia come questi numeri testimonino un momento d’oro per lo sport di racchetta. E il futuro promette ancora grandi soddisfazioni.

Il tennis italiano con i successi degli azzurri sta vivendo un momento d'oro e molti giovani si stanno avvicinando allo sport di racchetta, anche in Umbria: lo dimostra la crescita dei tesserati nei circoli, 26mila tra tennis e padel, e l'ottimo rendimento dei vivai negli 87 club della regione. Numeri ricordati dal presidente della Fitp Umbria Roberto Carraresi, ora nel Consiglio nazionale della Federazione (la notizia è stata resa ufficiale nel corso della serata che si è svolta all'Osteria dell'Olmo), intervenuto alla cerimonia di inaugurazione degli Internazionali, oggi ai nastri di partenza al Tennis club Perugia.

