Brescia operazione salvataggio Ma gli ultras contestano la fusione | Si cancellano 114 anni di storia

Il Brescia Calcio si trova a un bivio cruciale: tra la decisione ufficiale di esclusione dal campionato e le proteste degli ultras contro la fusione, si rischia di cancellare 114 anni di storia. Mentre l’attesa per la comunicazione ufficiale prosegue, l’amministrazione comunale cerca soluzioni alternative in vista di un futuro incerto. La sfida ora è salvare il passato e costruire un nuovo capitolo per i colori biancazzurri.

Brescia – La comunicazione ufficiale di esclusione dal campionato da parte degli organi competenti non arriverĂ prima del 26 giugno, ma non si aspetta la data ultima per provare a trovare un piano B per il Brescia Calcio. Domani in Loggia ci sarĂ l’incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di FeralpiSalò, Lumezzane e Ospitaletto (rispettivamente Giuseppe Pasini, Lodovico Camozzi e Giuseppe Taini): una fase esplorativa che la Loggia “si è resa disponibile a sostenere, con gli strumenti che le sono propri”, per salvaguardare “l’identitĂ calcistica di Brescia, nella legalitĂ , nella trasparenza e con spirito costruttivo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, operazione salvataggio. Ma gli ultras contestano la fusione: “Si cancellano 114 anni di storia”

